شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين تدين قيام ميليشيا الحوثى بإطلاق طائرة بدون طيار "مفخخة" باتجاه السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أدانت وزارة خارجية مملكة البحرين، بشدة قيام ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران بإطلاق طائرة بدون طيار (مفخخة) باتجاه المنطقة الجنوبية بالسعودية، مؤكدة تضامن مملكة البحرين التام مع الشقيقة السعودية، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات للدفاع عن سلامة أراضيها ضد كل ما يستهدف أمنها واستقرارها.

وأشادت الوزارة- وفقا لما أوردته وكالة الأنباء البحرينية- بيقظة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، التي تمكنت من اعتراض الطائرة وتدميرها، مؤكدة أن هذا العمل الإرهابي الجبان يشكل اعتداءً سافرًا على سيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة وتهديدًا خطيرًا لأمن وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها.