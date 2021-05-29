شكرا لقرائتكم خبر عن قوات التحالف تدمر طائرة مسيرة حوثية أطلقتها الميليشيا الحوثية تجاه جنوب السعودية والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - سامية سيد - أعلنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت طائرة بدون طيار "مفخخة" أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية تجاه مدينة خميس مشيط السعودية.

وأوضحت قوات التحالف، الجمعة، أن ذلك يعد استمراراً لمحاولات المليشيا الحوثية الإرهابية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية في المملكة، وفقاً لوكالة أنباء السعودية "واس".

وأكد التحالف، أنه اتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من المحاولات العدائية.