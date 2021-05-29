شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع تشاورى لوزراء الخارحية العرب 8 يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرح السفير حسام زكي الامين العام المساعد لجامعة الدول العربية، ان وزراء الخارجية العرب سيعقدون اجتماعاً تشاورياً يوم ٨ يونيو المقبل في الدوحة، حيث ترأس دولة قطر الدورة الحالية لمجلس الجامعة علي مستوي وزراء الخارجية.

وأوضح ان هذا الاجتماع يأتي في اطار حرص مجلس الجامعة، علي مستوي وزراء الخارجية، علي رفع وتيرة وكثافة التشاور حول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك للدول الاعضاء وفي مقدمتها الموضوعات ذات الطبيعة السياسية.

تجدر الاشارة الي أن صيغة الاجتماعات التشاورية هي تقليد معمول به علي مستوي مجلس الجامعة وهي تتيح للوزراء تبادل الرأي والنقاش بشكل غير رسمي ودون التقيد بجدول أعمال محدد أو اصدار بيانات ووثائق رسمية.