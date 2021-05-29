شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تحظر التنبؤ بالطقس لغير المختصين والسجن 10 سنوات وغرامة للمخالفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ‏أعلنت النيابة العامة السعودية حظر التنبؤ بالطقس وأحوال المناخ فيما عدا المركز الوطني للأرصاد التابع للحكومة، وهو الجهة المسؤولة رسميًا، وحددت عقوبة تصل إلى السجن 10 سنوات، وغرامة تصل إلى مليوني ريال «530 ألف دولار» لمن يخالف ذلك، بحسب صحيفة عكاظ السعودية.





وقالت النيابة فى تغريدة عبر حسابها فى «تويتر»: «يُحظر القيام بخدمات الأرصاد الجوية السيادية المعنية بأنشطة ونواتج ومعلومات الأرصاد الجوية ذات العلاقة بالأمن الوطني، وقصر ما يتعلق فى هذا الشأن بالمركز الوطنى للأرصاد».

وتشمل عقوبة من يقوم بذلك السجن مدة تصل إلى 10 سنوات، وغرامة عن كل يوم يستمر فيه المخالف، بعد تبليغه بالحكم النهائى الصادر بالعقوبة، وغرامة تصل إلى مليونى ريال، ومضاعفة الغرامة الموقعة على المخالف فى حال تكرار المخالفة، ومصادرة المضبوطات محل المخالفة.

وأوضحت النيابة العامة أنها ستتولى التحقيق والادعاء فى المخالفات التى تدخل فى اختصاص المحكمة الجزائية.