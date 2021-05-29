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شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات طقس السبت.. سحب رعدية ورياح نشطة والدمام والأحساء تسجلان أعلى درجة حرارة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس ليوم غدٍ السبت، أن تكون السماء غائمة جزئياً والفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على عدد من مناطق المملكة.
وأوضح المركز أن الحالة تشمل أجزاء من مرتفعات جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، وتمتد إلى أجزاء من وسط المملكة.
وتسجل أعلى درجات الحرارة في مناطق المملكة بالمنطقة الشرقية، وتحديداً في الدمام والأحساء 45 درجة مئوية، فيما تسجل السودة 12 درجة.
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