الجيش الليبي يستعد لأكبر استعراض عسكري في تاريخ ليبيا غدا السبت في بنغازي

دبي - محمود عبدالرازق - بنغازي – سبوتنيك. وأشار المسماري إلى أنه ستشارك كافة الوحدات العسكرية من القوات البرية والقوات البحرية والقوات الجوية وقوات الدفاع الجوي وحرس الحدود وقوات إدارة الصاعقة والمظلات.

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وقال المسماري في مؤتمر صحفي عقده في مدينة بنغازي مساء الجمعة إن "غدا السبت ستحتضن القاعدة العسكرية في منطقة بنينا بمدينة بنغازي احتفال كبير، تكريماً لمنطقة بنينا وشهداء بنينا واهالي بنينا، واختيرت هذه المنطقة لتحتضن اكبر استعراض عسكري في تاريخ ليبيا خلال السنوات الأخيرة".

وأكد الناطق الرسمي باسم القائد العام للجيش الليبي على أن "ستشاهدون غداً مئات الكراديس و الالاف العربات المسلحة والدروع والصنوف الاخرى المدفعية وعروض مختلفة خلال عرض عسكري لقوات الجيش الليبي أنتم على موعد مع فرح العظيم والاستعراض العظيم ليس".

وأكد على أن "هذا الاستعراض ليس إستعراض قوة على أحد وليس لتهديد أحد بل هو رسالة لكل الليبيين، بأن أصبح لديهم درع قوي جدا يحميهم ويستطيع بهذا الدرع أن يحمي بلادهم، وبهذا السيف العظيم أن نطعن أي أحد يحاول المساس بكرامة ليبيا، أو المساس بمقدرات الشعب الليبي او فرض إرادته على الشعب الليبي".

​وأوضح المسماري أن "هذا العرض ستشارك فيه كافة المناطق العسكرية وكافة رؤساء رئاسات الأركان العامة النوعية، وتشارك فيه الهيئات والإدارات العسكرية، وتشارك فيه الوحدات المستقلة بكافة الصنوف وكافة أنواع الأسلحة من قوات البرية والقوات البحرية والقوات الجوية وقوات الدفاع الجوي وحرس الحدود وقوات إدارة الصاعقة والمظلات، الذين يشاركون بزخم كبير بأعداد كبيرة جداً، لنثبت للعالم أننا جاهزون لحماية الوطن".

​ويستعد الجيش التابع للقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، بقيادة المشير خليفة حفتر، لإقامة عرض عسكري ضخم في مدينة بنغازي يوم السبت 29 مايو/أيار.

وتجري التدريبات على الحفل في قاعدة بنينا الجوية بالقرب من بنغازي، بمشاركة دبابات ومدفعية ذاتية الحركة وأنظمة إطلاق صواريخ متعددة وغيرها من الأسلحة.