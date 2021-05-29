"ستاندرد آند بورز" تعدل نظرتها المستقبلية للبحرين من مستقرة إلى سلبية

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت وكالة التصنيفات في بيان، مساء اليوم الجمعة: "الوتيرة المترددة للإصلاح المالي لا تكفي لجلب الاستقرار إلى نسبة ديون البحرين إلى ناتجها الإجمالي على مدار الأعوام القليلة المقبلة، رغم ارتفاع أسعار النفط مقارنة مع 2020".

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وأضافت ستاندرد أند بورز: "البيئة السياسية والاجتماعية الهشة ستواصل الضغط على جهود الإصلاح المالي الحكومية هذا العام ومستقبلا"، حسبما نقلت وكالة "رويترز".

ورغم ذلك، أكدت الوكالة تصنيف البحرين عند "B+/B". وتتوقع انتعاش اقتصاد البلاد هذا العام، لينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 2.7 بالمئة، بفضل ارتفاع أسعار النفط والنشاط الاقتصادي الإقليمي.

انكمش اقتصاد البحرين بنسبة 5.4% العام الماضي، وفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي، مع تأثر قطاعات حيوية مثل الطاقة والسياحة بالجائحة.