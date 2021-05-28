شكرا لقرائتكم خبر عن «التحالف»: تدمير طائرة مفخخة أطلقتها مليشيا الحوثي باتجاه خميس مشيط والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلنت قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، عن اعتراض الدفاعات الجوية لطائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية تجاه خميس مشيط وأكدت قوات التحالف، استمرار المليشيا الحوثية الإرهابية الحوثية بمحاولات استهداف المدنيين والأعيان المدنية.

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