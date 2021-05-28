- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم خبر عن سرعة عالية ومراوغة بين السيارات.. مرور الشرقية يضبط قائد مركبة متهور والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت الإدارة العامة للمرور، تمكن مرور المنطقة الشرقية من ضبط قائد مركبة متهور ارتكب العديد من المخالفات المرورية.
وغرد حساب المرور على تويتر قائلا: “مرور المنطقة الشرقية يضبط قائد المركبة الذي كان يقود بسرعة عالية، مراوغاً بين المركبات، معرضاً حياته وحياة الآخرين للخطر”.
ومن المقرر أن يتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.
كانت هذه تفاصيل خبر سرعة عالية ومراوغة بين السيارات.. مرور الشرقية يضبط قائد مركبة متهور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.