شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة الرياض تطيح بمواطنيْن امتهنا سرقة المتاجر والمقاهي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت – بفضل الله – عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على مواطنين في العقد الثالث من العمر، ارتكبا (6) جرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي بمدينة الرياض، تمثلت في سلب المتاجر والمقاهي، والاستيلاء على ما تحويه من أموال.

وبلغت قيمة المسروقات (22,000) ريال، وجرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما إلى النيابة العامة.