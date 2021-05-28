شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة التونسى: توقعات بموجة رابعة لفيروس كورونا منتصف يونيو المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر وزير الصحة التونسى فوزى مهدى، اليوم الجمعة، من موجة رابعة لتفشى فيروس كورونا بالبلاد متوقعة انطلاقا من منتصف يونيو المقبل.

وأشار الوزير- فى تصريح صحفي، اليوم- إلى أنه من المتوقع أن تشهد تونس كسائر دول العالم موجة رابعة لانتشار الفيروس بسبب تطور الفيروس وحدوث طفرات تجعله أكثر فتكا.

وأضاف أنه تم الاستعداد للتكفل بجميع المصابين بالمستشفيات العمومية، داعيا إلى الالتزام بالإجراءات الوقائية وتطبيق البروتوكول الصحي.

وبخصوص الوضع الوبائى الحالي.. قال الوزير "إن الوضع غير مطمئن"، ووصفه بالخطير نظرا لتزايد أعداد الإصابات والوفيات.

فى سياق متصل، سجلت وزارة الصحة التونسية 1702 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالى المصابين فى البلاد إلى 341 ألفا و952 حالة.

وذكرت الوزارة- فى بيان، اليوم- أنه تم تسجيل 62 وفاة جديدة بالفيروس التاجي، ليرتفع إجمالى الوفيات إلى 12 آلفا و513 حالة، كما تم تسجيل شفاء 440 حالة من الإصابة بالفيروس.

وأشارت إلى أن العدد الإجمالى للمصابين الذين تم التكفل بهم فى المستشفيات منذ ظهور الوباء بلغ 16 ألفا و271 حالة، فيما وصل عدد المرضى المقيمين بأقسام العناية المركزة إلى 408 حالات، إلى جانب 123 مريضا على أجهزة التنفس الاصطناعي.