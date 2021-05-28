شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية مالطا يؤكد وقوف بلاده إلى جانب ليبيا لبناء مستقبل أفضل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير خارجية مالطا إيفاريست بارتولو، اليوم الجمعة، وقوف بلاده إلى جانب حكومة الوحدة الوطنية الليبية للتغلب على ما تواجهه من تحديات، معتبرا أن الهجرة غير الشرعية جانب من هذه التحديات، مضيفا "جئنا لمساعدة ليبيا فى بناء مستقبل أفضل ولم نأت لتوقيع العقود".

وذكرت بوابة الوسط الليبية أن ذلك جاء خلال كلمته فى مؤتمر صحفى مشترك عقد فى العاصمة طرابلس وضم مفوض الاتحاد الأوروبى لسياسة الجوار ومفاوضات التوسع أوليفر فاريلي، ووزيرى خارجية ليبيا نجلاء المنقوش، وإيطاليا لويجى دى مايو، وتطرق إلى نتائج المباحثات التى أجراها المسؤولون بخصوص ملف الهجرة غير الشرعية.

وأكد وزير خارجية مالطا، الاتفاق على مساندة ليبيا، والرغبة فى أن تكون "دولة حرة وموحدة يقودها الليبيون".