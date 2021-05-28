شكرا لقرائتكم خبر عن «البنك المركزي» يكشف عن أبرز أساليب ممارسي الاحتيال المالي للإيقاع بضحاياهم والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

حذر البنك المركزي السعودي، من عدة أساليب يستخدمها ممارسو الاحتيال المالي لإقناع ضحاياهم بهدف الحصول على معلوماتهم الشخصية والمالية.

وكشف البنك المركزي، عن أبرز هذه الأساليب التي تتمثل في انتحال صفة مسؤولين رسميين أو جهات رسمية حكومية وادعاء وجود إيداعات أو حقوق مالية مستحقة، وانتحال صفة مؤسسات مالية وشركات استثمارية معروفة ومرخصة وعرض فرص استثمارية بنسب أرباح عالية وطلب تحويل أموال.

وأشار إلى أن الأساليب تتضمن تزييف مواقع إلكترونية لجهات معروفة للحصول على معلومات الشخص المستهدف بطرق غير مشروعة، إلى جانب إرسال رسائل نصية أو بريد إلكتروني مزيف، تنتحل صفة جهة تجارية معروفة.