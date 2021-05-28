شكرا لقرائتكم خبر عن تنبيه مهم من «الجوازات» للمواطنين قبل السفر خارج المملكة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أصدرت المديرية العامة للجوازات، اليوم الجمعة، تنبيها مهما للمواطنين الراغبين في السفر للدول العربية وغيرها من الدول.

وقال حساب الجوازات عبر “تويتر”: “قبل السفر تأكد من أن المدة المتبقية في جواز سفرك لا تقل عن 3 أشهر للدول العربية و 6 أشهر للدول الأخرى”.

وفي سياق متصل، أوضحت المديرية العامة للجوازات خطوات الحصول على خدمة “الخليج 365” عبر منصة “أبشر”.

وجاءت الخطوات كالتالي:

– سجل دخول على حسابك في منصة “أبشر”.

– اختر “خدمات” الموجودة أسفل قائمة خدماتي.

– انقر على خيار “الجوازات”.

– اختر خدمة “الخليج 365”.

– اختر “طلب جديد”.

– انقر على تقديم “طلب”.

وتمكّن خدمة “الخليج 365” والمتاحة في منصة أبشر جميع المستفيدين من خدمات الجوازات من التواصل مع المختصين في المديرية العامة للجوازات؛ لمعالجة الملاحظات التي تواجههم أو تظهر في المنصة وقد تعيق إنهاء معاملاتهم.