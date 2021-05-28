بعد زيارة السيسي... مصر ترسل مساعدات على متن طائرات عسكرية إلى جارة إثيوبيا

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت بوابة "أخبار اليوم" المصرية إن هذه المساعدات تأتي في إطار توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي لمواصلة الدعم والتضامن مع الدول "الشقيقة والصديقة".

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وأضافت: "أقلعت طائرتا نقل عسكريتان من قاعدة شرق القاهرة الجوية محملتان بكميات كبيرة من المساعدات الطبية المقدمة من جمهورية مصر العربية إلى الأشقاء بدولة جيبوتي".

ونقلت عن الجانب الجيبوتي تقديره للجهود المبذولة من جانب مصر، وتقديمها أوجه الدعم "لأشقائها الأفارقة"، مؤكدا أهمية هذه المساعدات في دعم قطاع الصحة في البلاد والتغلب على الأزمات التي يواجهها الشعب الجيبوتي.

زار الرئيس السيسي أمس دولة جيبوتي، في أول زيارة لرئيس مصري إلى البلاد، وكان على رأس المستقبلين له الرئيس إسماعيل عمر جيلة، فضلا عن عدد كبير من كبار المسؤولين الجيبوتيين.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية، إن الطرفين عقدا جلسة مباحثات في القصر الجمهوري لجيبوتي، أعقبتها جلسة مباحثات موسعة بحضور وفدي البلدين.

وشدد الرئيس المصري، خلال زيارته للدولة الجارة لإثيوبيا، على رفض بلاده لأي مسعى لفرض الأمر الواقع بشأن سد النهضة، أو أي إجراءات أحادية لا تراعى مصالح وحقوق دولتي المصب، مصر والسودان.