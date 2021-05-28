شكرا لقرائتكم خبر عن مستوطنون يطلقون الرصاص الحى صوب المواطنين غرب "سلفيت" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلق مستوطنون، اليوم الجمعة، الرصاص الحى صوب المواطنين غرب مدينة (سلفيت)، وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن المستوطنين أطلقوا الرصاص الحى صوب المواطنين الذين حاولوا الدفاع عن أرضهم، ومنع إقامة بؤرة استيطانية بالقرب من خربة شحادة الأثرية التابعة لأراضى بلدة قراوة بنى حسان غرب سلفيت.

الجدير بالذكر أن عددا من المستوطنين شرعوا قبل عدة أسابيع بإقامة بؤرة استيطانية جديدة على أراضى بلدة دير استيا، حيث وضعوا 4 غرف خشبية على أراضى البلدة من الجهة الغربية، تمهيدا للاستيلاء على هذه الأرض وإقامة بؤرة استيطانية جديدة عليها.

وفى سياق آخر، أصيب العشرات من المواطنين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال قمع جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، مسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان، والتى انطلقت لنصرة الأهالى فى حى الشيخ جراح وفى كافة أحياء القدس المهددة بالإخلاء لصالح المستوطنين.

وأوضحت (وفا) أن قوات الاحتلال الإسرائيلى اعتدت على المشاركين فى المسيرة باستخدام قنابل الغاز والرصاص المعدنى المغلف بالمطاط، ما أدى إلى إصابة العشرات بالاختناق.