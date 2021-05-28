سفير فلسطين: الكويت ستبقى سدا منيعا للدفاع عن بلدنا وشعبنا ومبادؤها لن تتغير

دبي - محمود عبدالرازق - ولفت طهبوب، في تصريحات نشرتها "الأنباء" الكويتية، إلى أن الكويت ستبقى سدا منيعا للدفاع عن فلسطين ومقدساتها وشعبها، ومن خلال قيادتها وحكومتها ومجلس أمتها، تثبت للعالم أنها لا تساوم على الحق بأي شكل من الأشكال، وأن مبادئها ثوابت لا ولن تتغير مع مرور الزمن.

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وقال إن الكويت كانت وما زالت وستبقى النموذج الأصيل والمثل الأعلى في الإنسانية ودعم الحقوق والوقوف الى جانب المظلوم.

وشدد السفير على أن القدس عاصمة دولة فلسطين الأبدية، والمسجد الأقصى المبارك لا يخص الفلسطينيين فحسب بل هو قبلة المسلمين الأولى، وواجب الدفاع عنه وعن المقدسات الإسلامية والمسيحية هو واجب كل عربي ومسلم وكل حر ومحب للسلام في العالم.

وكان مجلس الأمة الكويتي، وافق يوم الخميس، مبدئيًا على تعديلات مقترحة على "القانون الموحد لمقاطعة الكيان الصهيوني"، هدفها "توسيع دائرة حظر التعامل أو التطبيع مع إسرائيل ومنظماتها".

وقال رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق الغانم في بيان قرأه عقب التصويت، إن التعديلات تأتي "للتأكيد على الموقف الكويتي الراسخ شعبيا ورسميًا تجاه قضيتنا المركزية، تحت قيادة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمر الجابر الصباح".