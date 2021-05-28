شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب: تسجيل هزة أرضية بقوة 3.8 درجة بمقياس ريختر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن معهد المغرب للجيوفيزياء تسجيل هزة أرضية بلغت قوتها 3.8 درجة بمقياس ريختر، بعد ظهر اليوم الجمعة، بمنطقة رأس المذرات الثلاثة ببحر البوران.

وأوضحت شبكة المغرب للمراقبة والإنذار الزلزالي - التابعة للمعهد في بيان - أن هذه الهزة، التي حدد مركزها على بعد 36 كلم عن رأس المذرات الثلاثة ببحر البوران (عرض ساحل اقليم الناظور) وقعت في حدود الساعة الواحدة و14 دقيقة و25 ثانية بعد الظهر بالتوقيت المحلي.

وأضاف البيان، أن هذه الهزة سجلت على عمق 7 كلم، عند التقاء خط العرض 35.751 درجة شمالا وخط الطول 2.888 درجة غربًا.