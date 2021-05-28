شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث «النيابة» ينبه من انتهاك خصوصية الأشخاص: احذروا التصوير في الأماكن العامة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
حذر الدكتور ماجد الدسيماني، المتحدث الرسمي للنيابة العامة، من انتهاك خصوصية الأشخاص أثناء التصوير في الأماكن العامة، مؤكدا أن ذلك يعرض للمساءلة القانونية.
وقال الدسيماني: إنه عند تصوير الشخص لجريمة لابد أن يقدم المحتوى للجهات الأمنية، ولا يجب في وسائل التواصل الاجتماعي، حتى لا تعالج الجريمة بجريمة.
وأشار متحدثالنيابة العامةإلى أن انتهاك خصوصية الأشخاص أثناء التصوير في الأماكنالعامةيعرضك للمساءلة، وعند تصويرك لجريمة قم بتقديم المحتوى للجهات الأمنية، ولا تنشره بوسائل التواصل، حتى لا تعالج الجريمة بجريمة.
وشدد على أن نشر محتوى معلوماتي مسيء للأشخاص يضع صاحبه تحت طائلة المساءلة الجنائية.
كانت هذه تفاصيل خبر متحدث «النيابة» ينبه من انتهاك خصوصية الأشخاص: احذروا التصوير في الأماكن العامة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.