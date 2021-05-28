شكرا لقرائتكم خبر عن «القحطاني»: مؤسسة السبيعي على رأس الداعمين لخدمة القرآن (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكد د. مسعود القحطاني، مشرف برنامج “برمجان للقرآن الكريم”، على أهمية دور مؤسسة السبيعي الخيرية في خدمة القرآن الكريم.

وأوضح عميد شؤون الطلاب في جامعة المؤسس لـ”برنامج 120″ المذاع عبر “الإخبارية”، أن مؤسسة الراحل عبدالله السبيعي الخيرية، تأتي على رأس الداعمين لخدمة القرآن الكريم.

ونوه إلى أهيمة دور جامعة الملك عبدالعزيز بالشراكة مع العديد من القطاعات الدائمة والمنظمة في الإشراف العام والتنظيم برنامج “برمجان للقرآن الكريم” الذي يضم 2500 مشارك من 55 دولة و70 جامعة محلية وعالمية و150 جهو حكومية وقطاع خاص.

الجدير بالذكر، أن الشيخ عبدالله بن إبراهيم السبيعي مؤسس مؤسسة عبدالله السبيعي الخيرية توفي أمس الخميس عن عمر ناهز الـ100 عام، بعد مسيرة حافلة بالعطاء والبذل والإحسان في رحاب العمل الخيري في المملكة والعالم العربي بل والعالم أجمع.