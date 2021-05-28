شكرا لقرائتكم خبر عن «الجوازات» توضح خطوات الاستفادة من خدمة «الخليج 365» عبر منصة «أبشر» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير : قالت المديرية العامة للجوازات، أن خدمة “الخليج 365” والمتاحة في منصة أبشر، تمكّن جميع المستفيدين من خدمات الجوازات من التواصل مع المختصين في الجوازات، وذلك لمعالجة الملاحظات التي تواجههم أو تظهر في المنصة وقد تعيق إنهاء معاملاتهم. وأوضحت الجوازات خطوات الحصول على خدمة “الخليج 365” عبر منصة “أبشر”، كالتالي : – سجل دخول على حسابك في منصة “أبشر”. – اختر “خدمات” الموجودة أسفل قائمة خدماتي. – انقر على خيار “الجوازات”. – اختر خدمة “الخليج 365”. – اختر “طلب جديد”. – انقر على تقديم “طلب”.

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