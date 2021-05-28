شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. أمطار مصحوبة بـ«البَرَد» على الطائف والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
وثق مقطع فيديو متداول لحظة هطول أمطار مصحوبة بالبَرَد على الطائف، بالتزامن مع تحذيرات المركز الوطني للأرصاد اليوم، من سحب رعدية ممطرة من متوسطة إلى غزيرة على محافظات أضم والعرضيات والطائف.
وأظهر المقطع المتداول تعرض المنطقة لأمطار ظهرت بشكل واضح أعلى الطرقات والسيارات العابرة، مع وجود نسمات من الهواء، بحسب ناشر الفيديو.
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