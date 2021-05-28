الأسد يتوجه بكلمة للشعب السوري بعد فوزه في الانتخابات

دبي - محمود عبدالرازق - وجاء في منشور مقتضب للرئاسة: "بمناسبة فوزه بانتخابات رئاسة الجمهورية.. الرئيس بشار الأسد يتوجه بكلمة متلفزة إلى الشعب السوري، تتابعونها اليوم على شاشات الإعلام الوطني ومنصات رئاسة الجمهورية على مواقع التواصل الاجتماعي في تمام الساعة الثامنة مساء".

وفاز الرئيس السوري بشار الأسد بولاية رئاسية جديدة بعدما حصل على 95.1% من الأصوات حسب النتائج التي أعلنها رئيس مجلس الشعب حموده صباغ، مساء الخميس. ويحدد الدستور السوري مدة الولاية الرئاسية بسبع سنوات ميلادية.

وحصل المرشحان محمود أحمد مرعي، على 470 ألفا و276 صوتا بنسبة 3.3%، وعبد الله سلوم عبد الله على 213 ألفا و968 صوتا بنسبة 1.5%، من مجموع الأصوات التي شاركت في التصويت إذ بلغ العدد الإجمالي للناخبين داخل سوريا وخارجها 18107108 .

المرشح محمود مرعي قال لـ"سبوتنيك": "نحن نحترم إرادة الشعب السوري والرئيس الأسد صمد خلال 10 سنوات من العدوان الغربي والإرهابي على سوريا".

بدوره المرشح عبد الله سلوم عبد الله هنأ الأسد على الفوز وقال: "لايوجد لدينا أي اعتراض على الانتخابات ونتائجها ونحن مع خيار الشعب السوري".