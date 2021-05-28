إسرائيل تفتتح معرضا لـ"الهولوكوست" في الإمارات... فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - ويعتبر هذا المعرض، هو الأول من نوعه الذي ينظم داخل دولة عربية، حيث أقيم على خلفية تحسن العلاقات بين الجانبين الإماراتي والإسرائيلي.

وبحسب "روسيا اليوم" أقيم المعرض في "متحف معبر الحضارات" في مدينة دبي، ويضم المعرض روايات عن "عرب ومسلمين حموا اليهود خلال الهولوكوست وأنقذوهم من الموت على أيدي النازيين".

وتأتي هذه الخطوة، على خلفية توقيع اتفاق سلام بين الإمارات وإسرائيل، في الخامس عشر من سبتمبر/ أيلول الماضي، برعاية أمريكية.

وتحسنت العلاقات بين الجانبين من عدة نواح على رأسها الجانب الاقتصادي، حيث وصلت الكثير من سفن الشحن الإماراتية إلى ميناءي أسدود وحيفا، خلال الأشهر القليلة الماضية.