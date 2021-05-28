شكرا لقرائتكم خبر عن بوتين يهنئ بشار الأسد بفوزه فى انتخابات الرئاسة السورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نظيره السوري بشار الأسد بفوزه بولاية جديدة في الانتخابات الرئاسية التي جرت أمس. وفق ما نقلت وكالة أنباء سانا.

ونقل الكرملين عن بوتين قوله في برقية بعث بها إلى بشار الأسد اليوم الجمعة: "أكدت نتائج التصويت بشكل كامل سمعتكم السياسية العالية وثقة مواطني بلدكم بالنهج الذي يمارس بقيادتكم لاستقرار الوضع في سوريا وتعزيز مؤسسات الدولة فيها بأسرع وقت ممكن".

وأشار الكرملين إلى أن بوتين شدد في البرقية على عزم روسيا على مواصلة تقديم مختلف أنواع الدعم إلى الشركاء السوريين في محاربة قوى الإرهاب والتطرف وتقديم عملية تسوية سياسية وإعادة إعمار البلاد.

وحصل بشار الأسد على 95.1 في المئة من أصوات الناخبين في الانتخابات الأخيرة.