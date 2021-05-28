وصول وزيري خارجية إيطاليا ومالطا إلى ليبيا

دبي - محمود عبدالرازق - وذكر موقع "ليبيا ستاند" أن وزيري خارجية إيطاليا ومالطا التقيا رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة ووزيرة الخارجية نجلاء المنقوش ووزير الداخلية خالد مازن.

وبحسب الموقع، تأتي هذه الزيارة قبل توجه الوفد الليبي إلى روما يوم الاثنين المقبل.

وفي السياق نفسه، أشارت مصادر دبلوماسية إلى أن الهدف من الزيارة يتمثل في "إطلاق مسار لتحديد دعم الاتحاد الأوروبي مع قيادة إيطاليا بغرض الانتعاش الاجتماعي والاقتصادي لليبيا، مع التركيز بشكل مهم على قضايا الهجرة".

وتوقع رئيس الوزراء الليبي أن يصل حجم التبادل الإيطالي الليبي السنوي إلى أكثر من 16 مليار دولار، وطالب بضرورة إعادة فتح الرحلات الجوية كالسابق.

وتحدث أيضا عن أعمال شركة "إيني" الإيطالية، بقوله: "هي شريك رئيسي في مجال النفط والغاز، وأتوقع تمديد الاستثمار بيننا في مجال الدفاع عن بيئتنا وتنميتنا أيضا، وكذلك تحسين مستشفياتنا، ومشاركة الفنيين في استكشاف آبار جديدة في برقة".