"التحالف العربي" يعلن تدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقت باتجاه السعودية

دبي - محمود عبدالرازق - وأعلن التحالف، في بيان، تدمير الطائرة المسيرة، وأشار إلى "استمرار الميليشيا الحوثية الإرهابية الحوثية بمحاولات استهداف المدنيين والأعيان المدنية".

وتابع "نتخذ الإجراءات العملياتية، لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الاعتداءات الإرهابية".

وتعلن جماعة "أنصار الله" في اليمن بشكل متكرر استهداف مناطق في المملكة العربية السعودية، وبينها مواقع نفطية.

وتقود السعودية، منذ آذار/مارس 2015، تحالفاً عسكرياً من دول عربية وإسلامية، دعماً للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله".