مصر... قرار جديد بشأن التعامل مع حالات كورونا "شديدة الخطورة"

دبي - محمود عبدالرازق - ووفقا لموقع "مصراوي"، أصدرت الوزارة قرارا جديدا، نص على التنبيه بالالتزام بتطبيق بروتوكولات العلاج الخاصة بفيروس كورونا المستجد، وتطبيق كل إجراءات مكافحة العدوى بجميع المنشآت مقدمة الخدمة الصحية بالقطاعين الحكومي والخاص، وتقديم الدعم الفني المطلوب لتحقيق المستهدف.

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كما شدد على التزام جميع مقدمي الخدمات الصحية بالقطاعين الحكومي والخاص بإرسال تقرير طبي مستوفي البيانات حال تحويل المرضى فيما بينهم في جميع الأحوال.

وبحسب القرار الجديد، تلتزم جميع المستشفيات التابعة لوزارة الصحة بإضافة تقرير تقييم للحالات يشمل جميع بيانات المريض والجهة القادم منها وطريقة التحويل وبيان وجود تقرير تحويل من عدمه إلى الملف الطبي للمريض.

من جانبه، قال الدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس نقابة الأطباء، إنه تم تعديل القرار الخاص بالحالات المُتأخرة من كورونا وتم إلغاء فقرة بلاغ الشرطة والنيابة في الأهالي والمستشفيات الخاصة والطبيب.

وكانت القرار السابق من وزارة الصحة، ينص على تحرير محضر في نقطة شرطة المستشفى بحق أهل المريض، في حالة العزل المنزلي إن كانت الحالة "شديدة الخطورة"، وكذلك في حال تحويل المريض من مستشفى خاص أو عيادة، يتم عمل المحضر بحق المستشفى الخاص أو طبيب العيادة للحالات المتدهورة.