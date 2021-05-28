شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة أمريكية تمنح البكالوريوس لطالب سعودى بعد وفاته بـ3 أشهر.. اعرف قصته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منحت جامعة نيويورك الأمريكية، درجة البكالوريوس، لطالب سعودى الجنسية، وهو مبتعث، بعد وفاته بـ3 أشهر، ومنحت الجامعة درجة البكالوريوس فى علوم الحاسب من كلية الفنون والعلوم، للطالب السعودى المتوفى، عبد الرحمن بن رعد الحمدان، الذى غادر عالمنا عن عمر الـ23 عاما، وذلك بعد وفاته، وقبل تخرجه بـ 3 أشهر فقط.

ومن جهته، قال غسان جمل، وهو أحد أقرباء الطالب المتوفى، إن قريبه "عبد الرحمن" قارب على إنهاء مشروع التخرج في مجال تخصصه في علوم الحاسب من كلية الفنون والعلوم، غير أنه وافته المنية، وتم دفنه بمدينة جدة، وذلك قبل تخرجه بـ 3 أشهر، وفقا لما نقلته وكالة سبوتنيك الروسية.

وأضاف غسان جمل: "عبدالرحمن كان ذا موهبة منذ الصغر، إذ حصل على العديد من الجوائز العلمية في مسابقات عالمية ومحلية، وكان أحد البارزين في مجال البحث العلمى، وخاصة مجال الذكاء الاصطناعي والمحاكاة والبرمجيات".

وأكد غسان أن الطالب المتوفى عمل على الكثير من المشاريع في مجال الذكاء الاصطناعي، وآخرها مشروع تحويل العقل البشري داخل الكمبيوتر، وجعله ناطقًا، والهدف صنع لعبة في الواقع الافتراضي لجعل الشخصيات الموجودة فيها تحاور بعقل بشري وليس بنص مكتوب.