شكرا لقرائتكم خبر عن «الملكية الفكرية» تُشهر بأحد الفنادق وتغرمه مالياً بسبب «صورة» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت الهيئة السعودية للملكية الفكرية التشهير بأحد الفنادق الكبيرة المعروفة؛ نتيجة عرض ونشر صورة مملوكة للغير ونشرها والتعديل عليها دون الحصول على موافقة من صاحب الحق.

وأوضحت الهيئة عبر حسابها الرسمي على تويتر، أنه ثبت تعدي فندق معروف بالاعتداء باستخدام ونشر وتعديل صورة مملوكة للغير، واستعمالها دون الحصول على إذن كتابي من مالك الحقوق.

وعاقبت الهيئة الفندق المعتدي بالغرامة المالية، مع حذف وإزالة المصنّف “محل الدعوى”، والتشهير بحق المدعى عليها على نفقتها.

وشدّدت “الملكية الفكرية” على ضرورة حصول أي كيان أو فرد على إذن خطي من صاحب الحق، لاستخدام أي مصنفات أدبية أو فنية أو صور تعود إليه، وذلك لتجنّب العقوبات.