شكرا لقرائتكم خبر عن تنبيه متقدم من «الأرصاد» بشأن طقس مكة.. والدفاع المدني يحذر والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

نبه المركز الوطني للأرصاد، اليوم الجمعة، من سحب رعدية ممطرة من متوسطة إلى غزيرة على محافظات اضم والعرضيات والطائف ، و العاصمة المقدسة، وميسان، وعرفات مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وانعدام في الرؤية، ويستمر التنبيه إلى الساعة 8 مساءً .

بدورها دعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.

ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.