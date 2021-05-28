شكرا لقرائتكم خبر عن حافظ للقرآن.. تعرّف على مقدم حفل «جائزة مكة للتميز» الذي أثار إعجاب الأمير خالد الفيصل والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

من هو مقدم الحفل الذي شد انتباه الجميع وأثار إعجاب الأمير خالد الفيصل بحضوره القوي وصوته الإذاعي الفخيم وسلامة لغته؟

إنه الحافظ لكتاب الله، الطالب عبدالله منصور العامر الطالب بجامعة أم القرى بمكة المكرمة الذي يدرس بالمستوى الثاني بقسم الدراسات القضائية.

وقدم “العامر” حفل إعلان أسماء الفائزين بجائزة مكة للتميز والفائزين بمبادرات ملتقى مكة الثقافي، الذي أقيم برعاية مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، أمس بمقر الإمارة بجدة، ومنذ طلته الأولى نال إعجاب جميع سامعيه، وترك لديهم وللمغردين على مواقع التواصل الاجتماعي العديد من الأسئلة عن هويته وتعليمه وسبب تميزه.

و”العامر” حافظ للقرآن الكريم ولديه ميول أدبية؛ حيث اكتشف فخامة صوته من خلال فريق الإعلام التطوعي في جمعية هدية الحاج والمعتمر، وبدأ معهم تقديم بعض اللقاءات الرسمية والتعليق الصوتي على الإنتاج المرئي.

وأرجع مغردون تميزه وسلامة لغته إلى كونه حافظا للقرآن الكريم وسعة ثقافته واطلاعه على فنون الأدب.

وكتب له النص الإعلامي علي بن غرسان؛ حيث حرص على الخروج عن التقليدية في التقديم والغوص في شيء من ثقافة الأمير وفكره ونتاجه الأدبي لا سيما والحفل مرتبط بالتميز.

و”العامر” يمتلك حسًّا لغويًّا سريع التعاطي مع النص وإخراج المفردة وأجاد كل مفاصله؛ مما جعله لحظة الإلقاء محل إعجاب الأمير والحاضرين جميعًا.