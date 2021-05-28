ضبط صواريخ معدة للإطلاق جنوب غربي بغداد ..صور

دبي - محمود عبدالرازق - وأفادت خلية الإعلام الأمني العراقي، في بيان تلقته "سبوتنيك" اليوم، بأن اللواء السادس بالفرقة الثانية من الشرطة الاتحادية، تمكن من ضبط منصة إطلاق صواريخ بداخلها 3 صواريخ من نوع كاتيوشا مع نضيدة معدة للإطلاق في منطقة "حي الجهاد" جنوب غربي بغداد، ضمن الجهود الأمنية المستمرة لقطعات الشرطة والمتابعة الميدانية الدقيقة لقواطع المسؤولية.

© Photo / Iraqi Security Cell قوات الشرطة الاتحادية العراقية تضبط منصة لإطلاق صواريخ طراز "كاتيوشا" معدة للإطلاق في جنوب غرب بغداد، العراق 28 مايو 2021

وأكدت الخلية، أن المنصة والصواريخ تم رفعها من قبل مفارز الجهد الهندسي دون حادث يذكر.

الجدير بالذكر، أن عددا من الصواريخ سقطت في محيط مطار بغداد الدولي في العراق، الذي تتمركز بالقرب منه وحدة من القوات الأمريكية، في الثاني من شهر مايو الجاري، أعقبها بيوم واحد تعرض قاعدة بلد الجوية بمحافظة صلاح الدين شمالي العاصمة، لقصف بأربعة صواريخ نوع كاتيوشا.

© Photo / Iraqi Security Cell قوات الشرطة الاتحادية العراقية تضبط منصة لإطلاق صواريخ طراز "كاتيوشا" معدة للإطلاق في جنوب غرب بغداد، العراق 28 مايو 2021

وتتعرض العديد من المناطق العسكرية والمقرات الدبلوماسية الأجنبية في العاصمة العراقية بغداد وخارجها لهجمات صاروخية تتكرر من وقت إلى آخر.