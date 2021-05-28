كينيا تعلن توقيع اتفاقية للتعاون الدفاعي مع مصر... صور

دبي - محمود عبدالرازق - ووفقا لبيان الوزارة، تم التوقيع على الاتفاقية في حضور وفد من القوات المسلحة المصرية برئاسة رئيس الأركان الفريق محمد فريد، والوزيرة الكينية مونيكا جمعة، ورئيس أركان الدفاع الكيني روبرت كيبوتشي.

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وذكر البيان أن الاتفاقية تهدف إلى تعميق الشراكة بين البلدين في الأمور ذات المنفعة المتبادلة.

يذكر أن هذه الاتفاقية هي رابع اتفاقية دفاعية بين مصر ودول أفريقية لا سيما القريبة من منطقة حوض النيل خلال العام الجاري 2021؛ حيث وقعت مصر اتفاقية دفاع مع السودان في شهر مارس، وفي أبريل وقعت مصر وأوغندا مذكرة تفاهم بشأن تبادل المعلومات الاستخباراتية العسكرية، وفي الشهر نفسه وقع الجيشان المصري والبوروندي اتفاقية تعاون عسكري في مجالات التدريب والتمارين المشتركة.

وتأتي هذه الاتفاقات وسط تصاعد التوترات بين مصر والسودان من جهة وإثيوبيا من جهة أخرى، على خلفية النزاع القائم بشأن المرحلة الثانية لملء سد النهضة الإثيوبي، والخلافات الحدودية بين الخرطوم وأديس أبابا.