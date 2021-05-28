الصحة العالمية تطالب بالوصول إلى المرضى في غزة والتمكن من إجلائهم

دبي - محمود عبدالرازق - © REUTERS / DENIS BALIBOUSE

وقالت فضيلة الشايب، المتحدثة باسم المنظمة في جنيف، إن نحو 600 مريض، بعضهم مصاب بأمراض مزمنة، كانوا بحاجة لنقلهم إلى خارج القطاع منذ بدء القتال هذا الشهر، لكن ذلك لم يتسنَّ بسبب إغلاق المعابر.

وأضافت "من المهم جدا أن نساعد الفلسطينيين للحصول على الرعاية التي يحتاجونها، لا سيما مساعدتهم في العلاج خارج قطاع غزة".

وأشارت إلى أن المنظمة لها وجود على الأرض في القطاع، لكنها لا تستطيع تأكيد إن كان يمكنها دخول القطاع في الوقت الراهن.

واشتكت منظمات إغاثة أخرى من صعوبة وصول المساعدات الإنسانية وإمدادات الأدوية لغزة. وفقا لـ "رويترز".

وألحق القصف الإسرائيلي أضرارا بعشرات المراكز الطبية، الأمر الذي دفع منظمة الصحة للتحذير من شدة الضغط على المرافق الصحية.

وقالت هيلين أوتينس باترسون، رئيسة بعثة منظمة أطباء بلا حدود في غزة، للصحفيين، هذا الأسبوع: "قدرة النظام الصحي على التعامل مع الوضع انهارت تماما".

وذكرت أن فريقا تابعا للمنظمة اضطر إلى "شق طريقه بين الحطام والزجاج" للوصول إلى مجمع وزارة الصحة هذا الأسبوع.

وأثار موظفو الإغاثة مخاوف من احتمال زيادة الإصابات بمرض كوفيد-19 بعد المواجهات التي وقعت في الآونة الأخيرة نظرا لتجمع الكثير من الأشخاص الذين نزحوا بسبب عمليات القصف بحثا عن مأوى.