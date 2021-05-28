دولة تقرر تعليق إرسال العمالة إلى السعودية

دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت وكالة "رويترز" تصريحات لوزير العمل الفلبيني، سيلفستر بيلو، قال فيها إن الوزارة ستصدر بيانا رسميا حول استئناف إرسال العمالة للسعودية بعدما يتم توضيح هذه المسألة.

ولم يتضح حتى الآن عدد العمال الفلبينيين الذين سيتأثرون بشكل مباشر بالقرار.

وأظهرت بيانات حكومية أن السعودية كانت المقصد الأول للعمالة الفلبينية عام 2019 وأنها استقبلت واحدا من كل خمسة فلبينيين حصلوا على وظائف بالخارج العام الماضي.

ويعمل أكثر من مليون فلبيني في السعودية كثير منهم في مجالات البناء أو الخدمة في المنازل أو التمريض.

ولم تعلق السفارة السعودية في مانيلا حتى الآن على طلب من "رويترز" للحصول على تعليق.

وبلغت تحويلات الفلبينيين العاملين في السعودية 1.8 مليار دولار في عام 2020 مما يجعلها مصدرا مهما للعملة الأجنبية ومحركا أساسيا لاقتصاد البلاد.