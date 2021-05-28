شكرا لقرائتكم خبر عن 40 ألف شخص يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إن آلاف المواطنين، أدوا صلاة اليوم الجمعة، في المسجد الأقصى المبارك، وسط إجراءات عسكرية مشددة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي عند بواباته.

وقال مدير عام دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة عزام الخطيب، إن 40 ألف مصل، أدوا الجمعة في الأقصى، بعد أن توافدوا منذ ساعات الصباح من عدة مناطق.

وكانت سلطات الاحتلال نشرت حواجزها الشرطية على المداخل المؤدية إلى البلدة القديمة، ودققت في هويات المواطنين ومنعت عددا منهم من الوصول إلى باحات الأقصى والصلاة فيه.