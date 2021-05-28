شكرا لقرائتكم خبر عن ويل سميث يهدى ولى عهد دبى "هديتين" لتوأمه راشد وشيخة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أهدى النجم الأمريكى العالمى ويل سميث، هديتين لولى عهد دبى الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، وذلك بمناسبة أن الله رزقه توأم "ولد وبنت" أطلق عليهما اسمى راشد وشيخة، وذلك على اسمى شقيقه الأمير الراحل راشد بن محمد آل مكتوم، وشقيقته الشيخة شيخة آل مكتوم.



هدايا ويل سميث لولى العهد

ونشر ولى العهد، عبر ستورى حسابه على انستجرام، صورة الهديتين، وأيضا صورة للنجم العالمى مع الهدايا المهداة لولى العهد، صحبها بتعليق: "شكرا لك ويل سميث".





ويرتبط الشيخ حمدان بن راشد، بعلاقة صداقة قوية مع النجم العالمى، ودائما ما يتبادلان الهدايا، وكانت آخر هدية من سميث لولى العهد، هى دراجة بخارية "عجلة"، فى مارس الماضى، حيث ظهر بن راشد، راكبا "دراجة فخمة"، أهداها له النجم الأمريكى العالمى ويل سميث، أطلق عليها اسم Scotty.



ويل سميث مع الهدايا

ونشر حينها ولى عهد دبى، حينها، الصورة عبر حسابه على إنستجرام، تبعها بتعليق: "شكرا لك ويل سميث على الدراجة.. اسميتها سكوتى Scotty".





ورزق الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، الأسبوع الماضى، بتوأم "ولد وبنت"، حيث كشف عن صورة تجمعه مع أبنائه عبر انستجرام وهو يحمل كل واحد منهم فى يد، ليكتفى بكتابة تعليق: "لله الحمد والمنة"، مضيفاً قلب باللون الأحمر وآخر باللون الأزرق، فيما أوضحت تقارير إلى أن ولى العهد أطلق على توأمه اسمى "راشد وشيخة".