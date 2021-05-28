شكرا لقرائتكم خبر عن الأمن العراقي يدمر منصة إطلاق صواريخ في بغداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت القوات الأمنية العراقية اليوم (الجمعة) العثور على منصة لإطلاق الصواريخ في العاصمة بغداد.

وأفاد مصدر أمني ـ حسبما ذكرت قناة (السومرية) الإخبارية العراقية ـ بأن "قوة أمنية تمكنت من العثور على منصة لإطلاق الصواريخ معدة لاستهداف أماكن معينة قريبة من منطقة حي الجهاد الواقع غرب العاصمة العراقية بغداد".

وأضاف المصدر ـ الذي رفض الكشف عن اسمه ـ أن " القوات الامنية تمكنت من رفع وتفكيك وتدمير المنصة دون وقوع أي حادث يذكر".

ويأتي هذا في الوقت الذي تستمر فيه القوات الأمنية العراقية في عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول "داعش" الإرهابي في كافة أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم مرة أخرى في البلاد.

وأعلن العراق، في شهر ديسمبر عام 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" الإرهابي والمحظور في روسيا وعدد كبير من الدول، بعد نحو ثلاث سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي، الذي احتل نحو ثلث البلاد .