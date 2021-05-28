شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة العمانية: توقيف 13 أضرموا النار بممتلكات عامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شرطة محافظة البريمي في سلطنة عمان، اليوم الجمعة، توقيف 13 شخصاً لتورطهم في أعمال شغب وإضرام النار في أماكن وممتلكات عامة، كما أوضحت أن السلطات ستتخذ بحقهم الإجراءات القانونية اللازمة.

جاء ذك عقب توقيف عدة أشخاص أمس أيضاً لتورطهم في قطع الطرق والاستيلاء على مركبات النقل والاعتداء على المارة والشروع في تخريب الممتلكات العامة والخاصة ومنها المحلات التجارية، بحسب ما أفادت الشرطة، مضيفة أن بعضهم عمد إلى السطو على محلات وإضرام النار فيها.





وكانت السلطنة شهدت تجمعات محدودة للمطالبة بإيجاد فرص عمل، فيما أعلنت السلطات عن تنفيذ مبادرات تشغيليّة عدة تهدف إلى توظيف ما يزيد عن 32 ألف فرصة عمل خلال هذا العام.

كما وجه السلطان هيثم بن طارق بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية بتوفير 2000 فرصة عمل في القطاع الحكومي، إلى جانب توفير مليون ساعة للعمل الجزئي في المؤسسات الحكومية بمختلف القطاعات.