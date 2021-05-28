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8 انتصارات و22 هدفاً تقود تشيلسي لنهائي أبطال أوروبا

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الخليج - د ب أ 0 تبليغ

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الكويت - هبة التوبجي - يلتقي مانشستر سيتي فريق غداً السبت، في نهائي إنجليزي خالص لبطولة هذا الموسم، وذلك على إستاد إل دراغاو بمدينة بورتو البرتغالية.

وخلال مسيرته بالبطولة، حقق تشيلسي 8 انتصارات مقابل 3 تعادلات وهزيمة واحدة فقط في المباريات الـ12 التي خاضها بطريقه إلى المباراة النهائية، وسجل لاعبوه 22 هدفاً، فيما اهتزت شباك الفريق 4 مرات فقط، وكانت نتائج الفريق كالآتي:

دور المجموعات (المجموعة الخامسة):
تشيلسي × إشبيلية الإسباني 0-0
كراسنودار الروسي × تشيلسي 0-4
تشيلسي × رين الفرنسي 3-0
رين × تشيلسي 1-2
إشبيلية × تشيلسي 0-4
تشيلسي × كراسنودار 1-1

دور الـ16:
أتلتيكو مدريد الإسباني × تشيلسي 0-1
تشيلسي × أتلتيكو مدريد 2-0

ربع النهائي:
بورتو البرتغالي × تشيلسي 0-2
تشيلسي × بورتو 0-1

نصف النهائي:
الإسباني × تشيلسي 1-1
تشيلسي × ريال مدريد 2-0

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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