شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا: فوز بشار الأسد في الانتخابات يجسد للسوريين التغيير للأفضل واستعادة الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال نائب رئيس مجلس الاتحاد الروسي قسطنطين كوساتشوف، اليوم الجمعة، إن هناك حقيقة وهي أن الرئيس السوري الحالي بشار الأسد فاز في الانتخابات وهو بالنسبة للسوريين تجسيد للتغيير إلي الأفضل واستعادة الدولة وإنهاء الأعمال العدائية في معظم أنحاء البلاد.



وأوضح كوساتشوف ،وفقا لما أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية اليوم الجمعة، أن المراقبون من مجلس الإتحاد الروسي على الانتخابات السورية أشاروا إلي الهدوء وعدم انتهاك قواعد الحملة الانتخابية والإقبال الكبير بالانتخابات حيث كانت نسبة المشاركة عالية من 76-78% أي أن أكثر من 14 مليون شخص ذهبوا إلى الصناديق".



وأضاف أن "هناك حقيقة أخرى وهي أن الرئيس السوري الحالي بشار الأسد فاز في الانتخابات وهو بالنسبة للسوريين تجسيد للتغيير إلي الأفضل واستعادة الدولة وإنهاء الأعمال العدائية في معظم أنحاء البلاد".