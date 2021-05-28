شكرا لقرائتكم خبر عن الولايات المتحدة ترحب بإعادة العمل باتفاق 17 سبتمبر كأساس للانتخابات الصومالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحبت الولايات المتحدة باتفاق قادة الحكومة الفيدرالية وقادة الولايات الفيدرالية الأعضاء في الصومال للمضي قدمًا في الانتخابات البرلمانية والرئاسية على أساس إطار عمل 17 سبتمبر 2020، والذي يسمح بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية غير مباشرة.



وقال نيد برايس المتحدث باسم الخارجية الأمريكية - في بيان صحفي نشرته الوزارة عبر موقعها الإلكتروني اليوم الجمعة - "نشيد بجهود رئيس الوزراء الصومالي محمد حسين روبل وندعو قادة الصومال إلى الحفاظ على روح التعاون والتسوية التي ظهرت خلال مفاوضات هذا الأسبوع".



وأضاف: "نحن نشجعهم على التحرك بسرعة لتنفيذ الاتفاق، حيث إن إتمام عملية انتخابية سلمية وشاملة وشفافة في أقرب وقت ممكن هو أمر حيوي للصومال لمواصلة طريقه نحو السلام والازدهار .. ونتطلع إلى مواصلة دعمنا لتلك العملية".



وكانت الحكومة الصومالية، أعلنت أمس أن الانتخابات ستجري «خلال 60 يوماً»، وذلك بعدما أدى إرجاؤها إلى إحدى أسوأ الأزمات السياسية في هذا البلد الواقع في القرن الإفريقي.