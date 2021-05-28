توصية برلمانية عراقية برفع الحظر الجزئي على مرحلتين

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب تصريحات لوكالة الأنباء العراقية "واع"، قال جواد الموسوي مقرر الخلية إنها قدمت توصياتها الى اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، برفع الحظر الجزئي على مرحلتين.

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وأكد موسوي أن الخلية طالبت بأن يتم رفع الحظر بعد متابعة أعداد الإصابات والوفيات وذلك خلال عشرة أيام.

وقال: "المرحلة الأولى تتضمن أن يكون الحظر الجزئي من الساعة 12 بعد منتصف الليل حتى الخامسة صباحاً"، لافتا إلى أن هذا هو المتبع في أغلب الدول.

وعن المرحلة الثانية، أوضح موسوي أن الخلية أوصت بتطبيقها بعد استقرار الإصابات عند معدل ألف أو ألفين، مشيرا إلى أنه يمكن خلالها رفع الحظر الجزئي بشكل تام.

وبخصوص اللقاحات، أكد مقرر خلية الأزمة في مجلس النواب العراقي أن "هناك توجهاً لتوسيع استيراد اللقاحات لوجود زيادة في أعداد الراغبين بالتلقيح، وكذلك إمكانية زيادة تنوع اللقاحات والعمل على تعددها".

ولفت موسوي إلى أن وزارة الصحة تعتمد اللقاحات المعتمدة لدى الصحة العالمية، مشددا على ضرورة "أن يكون أي لقاح قادم للعراق معتمدا من إحدى المؤسسات الصحية العالمية المعتمدة".

وكان بيان لرئاسة مجلس الوزراء العراقي، قد أكد أنه بناء على توصية من اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية تقرر فرض حظر التجول الشامل لمدة 10 أيام اعتبارا من 12 مايو/أيار وحتى 22 من نفس الشهر، للحد من انتشار جائحة كورونا، وذلك في وقت سجلت فيه السلطات العراقية زيادة في أعداد الإصابات اليومية مؤخرا.