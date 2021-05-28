مباحثات ليبية تركية حول سبل التنسيق والتعاون بين البلدين... صور

دبي - محمود عبدالرازق - ووفقا لبيان رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، بحث الجانبان عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين ليبيا وتركيا، مؤكدين على ضرورة تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين.

كما تباحث الجانبان أيضا حول سبل التنسيق والتعاون بين المجلس الأعلى للدولة والبرلمان التركي.