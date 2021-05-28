شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. أمطار بالسعودية وحار في البحرين والعظمى بالكويت46 ° والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد منطقة الخليج تباين فى درجات الحرارة، فمن المتوقع أن تشهد السعودية هطول أمطار رعدية قد تتخللها سحب رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، أما الامارات الطقس صحوا بوجه عام ومغبرا على بعض المناطق نهاراً ، وفى البحرين حاراً خلال النهار وفى الكويت العظمى 46 °ﻡ

السعودية

توقع المركز الوطنى للأرصاد فى تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم هطول أمطار رعدية على أجزاء من مرتفعات عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة، وسماء غائمة جزئيًا قد تتخللها سحب رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق حائل، القصيم، والرياض.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالى والأوسط فيما تكون جنوبية بوجه عام على الجزء الجنوبى بسرعة 16-38 كم ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربى شمالية غربية بسرعة 18-40كم ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج .

الامارات

توقع المركز الوطنى للأرصاد أن يكون الطقس صحوا بوجه عام ومغبرا على بعض المناطق نهاراً، ورطبا ليلاً وصباح السبت مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار وتكون شمالية غربية 15 - 25 تصل إلى 35 كم س.

وقال المركز ــ فى بيانه اليومى ــ إن الموج فى الخليج العربى سيكون مضطربا الى متوسط ويحدث المد الأول عند 15:31 والمد الثانى عند 02:00 والجزر الأول عند الساعة 08:36 والجزر الثانى عند الساعة 19:34 ..وفى بحر عمان يكون الموج متوسطا الى خفيف ويحدث المد الأول عند 11:35 والمد الثانى عند الساعة 22:41 والجزر الاول عند الساعة 17:22 والجزر الثانى عند الساعة 05:24.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة..

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبوظبى 38 30 85 25 دبــى 37 29 90 30 الشارقة 38 29 85 25 عجمان 39 28 90 30 أم القيوين 38 27 85 25 رأس الخيمة 37 29 90 30 الفجيرة 43 31 50 10 العين 41 27 75 15 ليوا 40 28 85 20 الرويس 37 30 90 20 السلع 37 31 85 25 دلما 38 29 85 25 طنب الكبرى 37 27 80 25 طنب الصغرى 37 27 80 25 أبو موسى 37 27 80 25

البحرين

أفادت إدارة الارصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات ان الطقس المتوقع اليوم الجمعة فى مملكة البحرين سيكون حاراً ويصبح حسناً خلال الليل.

الرياح شمالية غربية من 5 إلى 10 عقد وتصل من 15 إلى 20 عقدة أحياناً فى وقت لا من النهار.

ارتفاع الموج من قدم إلى قدمين قرب السواحل ومن 3 إلى 5 أقدام فى عرض البحر .

درجة الحرارة العظمى 43 درجة مئوية والصغرى 27 درجة مئوية.

الرطوبة النسبية العظمى 75% والصغرى 15%.

أعلى مد فى الساعة 6:33 مساء وفى 6:41 صباحاً وأدنى جزر فى الساعة 12:46 مساء وفى الساعة 1:15 صباحاً.

شروق الشمس فى تمام الساعة 4:46 صباحاً والغروب عن الساعة 6:24 مساء.

بزوغ القمر فى الساعة 8:49 صباحاً والأفول فى الساعة 6:22 مساء.

الكويت

درجة الحرارة العظمى: 46 °ﻡ

نهارًا

حار و رطب نسبيا على المناطق الساحلية والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 - 26 كم ساعة .

ليلًا

مائل للحرارة و رطب نسبيا على المناطق الساحلية والرياح متقلبة الإتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 - 26 كم ساعة .