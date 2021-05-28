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‏المغرب يعلن تلقيح أكثر من 8.3 ملايين شخص بالجرعة الأولى من لقاح كورونا

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة المغربية، أن العدد الإجمالى للمغاربة الذين تلقوا الجرعة الأولى من القاح المضاد لفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) بلغ 8 ملايين و301 ألف و31 شخصًا.

وأفاد بيان للصحة المغربية بأن 152 ألفًا و67 شخصًا تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح خلال الـ 24 ساعة الماضية، مضيفة أن 116 ألفًا 386 شخصًا تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالى متلقى الجرعة الثانية من اللقاح ضد الفيروس 5 ملايين و113 ألفًا و91 شخصًا.

يذكر أن المغرب قد تسلم أكثر من 16.5 مليون جرعة من اللقاح ضد الفيروس منها 8 ملايين جرعة من لقاح أسترازينكا و8.5 مليون جرعة من لقاح سينوفارم الصيني، وتسلم المغرب دفعتين من اللقاح المضاد لفيروس كورونا طبقًا لنظام كوفاكس.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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