شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تدعو إلى عدم تأجيل حل القضية الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلى نيبينزيا إلى ضرورة عدم تأجيل حل القضية الفلسطينية.

وقال نيبينزيا - فى كلمة خلال جلسة لمجلس الأمن الدولين أذاعتها قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - إنه لا تجرى فى فلسطين وإسرائيل أعمال عسكرية، لكن هذا لا يعنى أنه بالإمكان تأجيل حل القضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن القضية الفلسطينية تعتبر محورية بالنسبة للشرق الأوسط كله وكذلك العالم بشكل عام.

وأشار إلى أن روسيا تطلب من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى والأمم المتحدة النظر فى طلبها لإجراء اجتماع وزارى لرباعية الوسطاء الدوليين وكذلك جلسة لها فى إطار موسع بمشاركة الدول الإقليمية والفلسطينيين والإسرائيليين بأنفسهم.