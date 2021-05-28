شكرا لقرائتكم خبر عن توصيات برفع الحظر الجزئى المفروض جراء فيروس كورونا فى العراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت خلية الأزمة النيابية فى العراق، عن تقديم توصية لرفع الحظر الجزئى المفروض فى بغداد والمحافظات.

وقال مقرر خلية الازمة النيابية جواد الموسوى - فى تصريح أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية - إن اللجنة قدمت توصياتها إلى اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، بأن تتم خلال عشرة أيام متابعة أعداد الإصابات والوفيات، ومن بعدها يتم رفع الحظر الجزئى على مرحلتين.

وأضاف أن المرحلة الأولى تتضمن أن يكون الحظر الجزئى من الساعة 12 بعد منتصف الليل حتى الخامسة صباحا (بالتوقيت المحلي).

وأوضح أن المرحلة الثانية تطبق وفق التوصية بعد استقرار الاصابات عند معدل ألف او ألفين، ويمكن خلالها رفع الحظر الجزئى بشكل تام.