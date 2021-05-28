شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب: سلطات الأمن تدشن فرقة جديدة لمكافحة المتفجرات وتحديات الإرهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت المديرية العامة للأمن المغربي، بأنها استحدثت فرقة جديدة لمكافحة المتفجرات التابعة لولاية أمن مدينة وجدة، والتى تقرر إطلاقها فى إطار تطوير وتعزيز وتجهيز الجهات الأمنية الجديدة بوحدات عملياتية متخصصة فى الاستجابة للتطورات المتسارعة التى تطرحها التحديات الأمنية عموما، وفى مقدمتها التهديدات المرتبطة بالإرهاب والجريمة العنيفة خصوصا.

وأضاف بيان المديرية العامة للأمن المغربى أن استحداث هذه الفرقة يأتى فى إطار تفعيل مخطط العمل الذى سبق وأن أعلنت عنه المديرية بداية سنة 2021، فى الجزء المتعلق بتطوير وتحديث منظومة التعامل مع الأخطار والتهديدات التى تمثلها المواد المتفجرة، “وذلك بإحداث فرقة للمتفجرات، قادرة على العمل بشكل استباقى على تنفيذ عمليات المسح والرصد بالأماكن التى تحتضن فعاليات كبرى، فضلا عن مسايرة التحريات والتحقيقات القضائية من خلال توفير الخبرات الضرورية لتحليل ومعاينة المتفجرات والأجسام الناسفة”.اعتمادا على الكوادر المحلية والخبرات الأجنبية ومزودة بمركبات عالية التكنولوجيا، تحمل روبوتات ووسائل متطورة لرصد ومعالجة المتفجرات عن بعد، إضافة إلى التعامل بشكل احترازى مع جميع الأخطار والتهديدات المرتبطة بالأجسام الناسفة.

ويأتى تدشين الفرق المكافحة للمتفجرات بمدينة وجدة “فى إطار مواصلة خطة المديرية العامة للأمن المغربى الرامى إلى تدشين ست فرق للمتفجرات بكل من ولايات أمن الرباط ومراكش والدار البيضاء وطنجة وأكادير والعيون.

وأشار البيان إلى أنه سبق وأن تم تدشين فرقة أولى بمدينة العيون خلال شهر مارس من السنة الجارية، تلتها الفرقة الجديدة بمدينة وجدة، على أن يتم تعميم هذه الفرق فى أرجاء المغرب فى وقت قريب وذلك ضمن مخططات عملية مضبوطة، تهدف إلى توفير خدمات أمنية متكاملة وفعالة، تستجيب لمتطلبات المواطنين من مؤسسة الشرطة.